«Поезд Победы» промчит по городам Ленобласти

&#171;Поезд Победы&#187; промчит по городам Ленобласти
«Поезд Победы» — это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Фото: gov.spb.ru

В январе передвижная экспозиция «Поезд Победы» заедет в Выборг, Лугу и Гатчину. Записаться на экскурсии уже доступна на сайте «ПоездПобеды.рф«.

Так, первая остановка состава запланирована 24 января в Выборге. Затем поезд направится в Лугу, куда прибудет 27 января, 30 числа состав остановится в Гатчине. 2 февраля поезд отправится в Волхов, 5 февраля — в Тихвин и закончит путешествие 8 числа в Сосновом Бору.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, экспозиция будет доступна посетителям с 10 до 19 часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в каждом из вагонов «Поезда Победы» воссоздана атмосфера довоенного и военного времени. Посетители сначала увидят, как жили люди до 40-х годов, а затем увидят все ужасы войны.

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