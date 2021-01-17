На проспекте Королева задержали мужчину с самодельным оружием и патронами

Задержанного отпустили под подписку о невыезде, но разбирательство продолжается. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Задержанного отпустили под подписку о невыезде, но разбирательство продолжается. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На проспекте Королева в Приморском районе Санкт-Петербурга задержали местного жителя с самодельным оружием, изготовленным из винтовки Мосина, и патронами.

В воскресенье, 17 января, как информирует пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, за помощью к правоохранителям обратилась женщина. Заявительница рассказала, что в парадной дома №19 по проспекту Королева лежит мужчина, а рядом с ним — неизвестное ей оружие.

Прибывшие к месту происшествия полицейские задержали 50-летнего мужчину. Выяснилось, что он самостоятельно кустарным способом изготовил огнестрельное оружие из винтовки Мосина. Корме того, у него обнаружили патроны. Задержанного отпустили под подписку о невыезде, однако разбирательство продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге «накрыли» незаконный склад хранения оружия.