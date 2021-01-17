В течение года власти Петербурга обещают регулярно убирать 334 водных городских объекта

По заказу комитета по природопользованию в 2020 году с поверхности петербургских водных объектов было собрано более 4 тысяч кубических метров мусора. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

По заказу комитета по природопользованию в 2020 году с поверхности петербургских водных объектов было собрано более 4 тысяч кубических метров мусора. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Комитет по природопользованию Северной столицы включил в адресную программу уборки акваторий городских водоемов и водотоков 334 водных объекта. В прошлом году их было 331.

Как рассказал первый заместитель главы комитета Михаил Страхов в беседе с ТАСС, количество водных объектов, состояние которых контролируется ведомством, ежегодно увеличивается. В частности, в 2021 году в перечень вошли пруды Пискаревского мемориала и Шуваловского парка, Суздальские озера и многие другие водоемы.

Помимо уборки в рамках адресной программы, комитет ежегодно организовывает экологи-просветительские мероприятия, привлекая волонтеров. Усилиями добровольцев в 2020 году удалось очистить более 64 км береговых территорий, заявил Страхов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что улицы Петербурга 17 января убирают сотни единиц спецтехники.