В течение года власти Петербурга обещают регулярно убирать 334 водных городских объекта

Комитет по природопользованию Северной столицы включил в адресную программу уборки акваторий городских водоемов и водотоков 334 водных объекта. В прошлом году их было 331.
Как рассказал первый заместитель главы комитета Михаил Страхов в беседе с ТАСС, количество водных объектов, состояние которых контролируется ведомством, ежегодно увеличивается. В частности, в 2021 году в перечень вошли пруды Пискаревского мемориала и Шуваловского парка, Суздальские озера и многие другие водоемы.
Помимо уборки в рамках адресной программы, комитет ежегодно организовывает экологи-просветительские мероприятия, привлекая волонтеров. Усилиями добровольцев в 2020 году удалось очистить более 64 км береговых территорий, заявил Страхов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что улицы Петербурга 17 января убирают сотни единиц спецтехники.