Новый сезон шоу «Танцы со звездами» стартовал на «России-1»

Новый сезон телешоу "Танцы со звездами". Фото: скриншот из YouTube

Новый сезон телешоу "Танцы со звездами". Фото: скриншот из YouTube

В эфире телеканала «Россия-1» состоялась премьера нового сезона «Танцы со звездами». Большое количество звезд приняли участие в выпуске 17 января.

О выходе программы в эфир стало известно из сообщений пресс-службы телеканала «Россия-1». Отмечается, что премьерный выпуск уже 12 сезона открыл номер членов жюри Егора Дружинина, Дарьи Златопольской, Гарика Рудника и Николая Цискаридзе. Сопровождал выпуск ведущий Андрей Малахов.

«Новый сезон собрал беспрецедентный состав участников: Сергей Лазарев, Дава, Екатерина Гусева, Игорь Миркурбанов, Катерина Шпица, Дмитрий Дюжев, Антон Шагин, Янина Студилина, Евгений Морозов, Дмитрий Лысенков и рэпер ST», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что программа будет выходить каждое в воскресенье на телеканале «Россия-1» в 18:00 по московскому времени.

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