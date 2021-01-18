В понедельник утром петербуржцы стоят в 6-балльных пробках

Рабочая неделя в Северной столице началась с крупных пробок. К 9 часам утра заторы на дорогах города достигли 6 баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром понедельника, 18 января, пробки увеличатся до 7 баллов. К 10 часам утра заторы ожидаются в 4 балла.

Так, красным цветом отмечены участки на проспекте Энергетиков, набережной Черной речки, проспекте Маршала Блюхера, Большом проспекте П.С., Дворцовой и Арсенальной набережных, Невском и Лиговском проспектах.

Также движение затруднено на Малоохтинском проспекте, Народной улице, проспекте Косыгина, Индустриальном проспекте и Центральной улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге потеплеет до -5 градусов.