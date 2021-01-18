Суд изберет Навальному меру пресечения в отделе полиции в Химках

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия написала трогательный пост в поддержку мужа.

«Лёша, когда тебя отравили, я написала, что мы со всем справлялись, справимся и с этим. И теперь я могу сказать то же самое, и возможно, ты даже успеешь это прочитать, в отличие от прошлого раза: нет вещи, с которой бы мы не справились. Всё обязательно будет хорошо!», — написала Юлия на своей странице в Instagram.

Отметим, что сейчас в Химках прямо в отделении полиции проходит судебное заседание, на котором должен решиться вопрос об избрании меры пресечения для оппозиционера Алексея Навального.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @yulia_navalnaya

В воскресенье, 17 января Алексей Навальный с женой вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение из-за возможного отравления. Он прилетел в столицу самолетом авиакомпании «Победа». При прохождении паспортного контроля в Шереметьево его задержали. Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что он нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. Выступая перед теми, кто его встречал он отметил, что он не боится задержания, так как «уголовные дела сфабрикованы».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что политик прокомментировал свое возвращение домой. Алексей Навальный сказал, что он совершенно счастлив вернуться домой. День прилета он назвал самым счастливым за последнее время.