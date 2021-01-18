У берегов Австралии нашли три новых вида плотоядных морских губок

О существовании плотоядных морских губок ученым стало известно только в 1995 году. Фото: pixabay

О существовании плотоядных морских губок ученым стало известно только в 1995 году. Фото: pixabay

Австралийские ученые отыскали у побережья место обитания трех неизвестных ранее видов хищных морских губок. Они живут на глубине нескольких сотен метров у берегов Австралии.

Как правило, морские губки питаются, фильтруя воду и вбирая в себя питательные вещества — нервной, пищеварительной и кровеносной систем у них нет. При этом губки являются древнейшими жителям планеты — им около 500 млн лет. Плотоядные виды этих созданий либо также используют метод фильтрации, либо ловят мелких животных с помощью нитей или крючков — так поступают и недавно открытые учеными три новых вида.

Как сообщает издание Zootaxа, губкам присвоили названия Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters и Lycopodina hystrix. Они были обнаружены на глубине то 163 метров до более чем 3 тысяч. Животных удалось найти с помощью новых технологий — дистанционного управляемого исследовательского аппарата.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уханьские ученые признались, что подвергались укусам летучих мышей.