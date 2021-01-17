Ученые из Уханя признались, что были покусаны летучими мышами

Ученые из Уханя признались, что были покусаны летучими мышами
Летучие мыши действительно могли стать переносчиками SARS-CoV-2. Фото: Pixabay

Ученые из китайского города Ухань, откуда предположительно начал впервые широко распространяться коронавирус, признались, что их кусали летучие мыши.

Правда, по словам исследователей, дело происходило в 2017 году. Специалисты находились в пещере, обжитой летучими мышами, собирая образцы. Несмотря на то, что учёный, который стал жертвой нападения животного, был в резиновых перчатках, клыки мыши пронзили пальцы «словно иглой».

При этом мужчина признался, что не придал значения случившемуся, поскольку ему сделали прививку от бешенства, пишет Taiwan News. Добавим, что на кадрах, снятых местными телевизионщиками в 2017 году, ученые в лабораторных условиях контактируют с летучими мышами без средств защиты, хотя это строго запрещено, поскольку рукокрылые переносят многие смертельные вирусы, включая атипичную пневмонию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты ВОЗ, прибывшие в Китай для расследования происхождения коронавируса, считают одним из возможных мест зарождения вируса скопление летучих мышей.

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