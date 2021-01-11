Эксперты ВОЗ считают наиболее вероятным источником COVID-19 скопления летучих мышей

Эксперты ВОЗ считают наиболее вероятным источником COVID-19 скопления летучих мышей
Возможно, расследование экспертов ВОЗ поможет приблизиться к победе над пандемией коронавируса. Фото: pixabay  

В Китай 14 января прибудет делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая займется поиском источника распространения новой коронавирусной инфекции.

По предварительной информации, возникновение COVID-19 связано с резервуарами летучих мышей. Об этом в понедельник, 11 января, заявила представитель ВОЗ Марион Купманс в беседе с телеканалом CGTN. Отметим, что в состав группы экспертов входит заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Кроме того, в составе делегации есть представители Японии, Соединенных Штатов, Катара, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Армении ограничительные меры по коронавирусу продлили сразу на шесть месяцев — до 11 июля.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 ВОЗ Всемирная организация здравоохранения летучие мыши пандемия коронавируса


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Взрывотехники ОМОН обезвредили снаряды времен ВОВ в Адмиралтейском районе
Жителям Петербурга обещают два месяца «настоящей зимы»
Рождественскую ярмарку в Петербурге посетили более 500 тысяч гостей
Британский врач заявила об опасности кофе и сока по утрам
Эксперты ВОЗ считают наиболее вероятным источником COVID-19 скопления ...
Малышева рассказала, какую пользу приносит коронавирус
Армения продлила коронавирусный карантин сразу до 11 июля
Власти Петербурга продлили до 1 апреля субсидирование оплаты ЖКУ без заявлений