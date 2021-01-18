Белоруссия лишена права на проведение ЧМ по хоккею в 2021 году

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение лишить столицу Белоруссии Минск права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года по хоккею.

Такое решение было принято в связи с возможными проблемами с обеспечением безопасности, сообщили в пресс-службе международной федерации. Место проведения ЧМ-2021будет определено позднее.

Совет IIHF пересмотрит статус Латвии как одной из хозяев ЧМ по хоккею, а также оценит возможность перехода к формату единого места проведения турнира в связи с пандемией.

Планировалось, что ЧМ по хоккею пройдёт в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Ранее в качестве альтернативных мест для проведения турнира предлагались — Латвия, Дания и Словакия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что чемпионат мира по хоккею могут провести в России в 2024 году. Дреггер прокомментировал новость об отмене чемпионата мира по хоккею в 2020 году. Отказаться от проведения соревнования организаторы были вынуждены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.