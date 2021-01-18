В Ломоносове придется вырубить более 100 ясеней, зараженных опасным вредителем

В Ломоносове придется вырубить более 100 ясеней, зараженных опасным вредителем
Три очага размножения опасного вредителя зафиксировали в Петродворцовом районе еще в прошлом году. Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

В городе Ломоносов вырубка грозит более чем сотне ясеней — деревья пострадали от опасного вредителя, изумрудной узкотелой златки.

Об этом в понедельник, 18 января, информирует пресс-служба комитета по благоустройству Северно столицы. В течение дня вырубили свыше 30 деревьев, а до конца месяца садовникам предстоит ликвидировать все зараженные ясени. Вместо них высадят лиственницы и дубы.

Оказывается, эффективных способов борьбы с узкотелой златкой на данный момент не существует, остается только срубить и сжечь зараженные деревья, чтобы не допустить распространения паразита. Часть ясеней, между тем, отдадут на исследование специалистам, которые выяснят, как давно опасное насекомое поселилось в Петербурге и как переносит местный климат.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как в городе на Неве продолжается благоустройство набережной Карповки.

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В Ломоносове придется вырубить более 100 ясеней, зараженных опасным вредителем
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