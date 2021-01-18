США намерены ввести новые санкции против «Северного потока — 2»

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока — 2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

США намерены ввести новые санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Соединенные Штаты планируют ввести ограничения, направленные против судна-трубоукладчика «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода, а также против собственника судна — компании «КВТ-Рус», пишет Handelsblatt со ссылкой на свои источники.

Как пишет издание, Вашингтон уведомил о своих планах федеральное правительство ФРГ и другие европейские страны.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет 9,5 млрд. евро. В 2019 году проект был приостановлен из-за санкции США. По словам президента России, газопровод будет достроен, несмотря на ограничительные меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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