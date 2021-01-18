На месте схода лавины в Домбае поисково-спасательные работы приостановлены до утра

Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае приостановили до утра.

Поиски приостановлены в связи с наступлением темноты и неблагоприятными погодными условиями, сообщил начальник республиканского главка МЧС РФ Александра Голоколенко.

Утром поисково-спасательные работы будут возобновлены, пишет ТАСС.

Напомним, в понедельник, 18 января, лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара. Под завалами снега оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения. Кроме того, сообщалось о том, что было повреждено кафе.

По предварительным данным, под снегом могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже стало известно, что после схода лавины в Домбае спаслись шесть человек. К сожалению, еще один человек погиб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте Домбай лавина сошла на трассу. Под завалами снега могут находиться люди. По предварительной информации, на месте происшествия могли находиться четыре человек.