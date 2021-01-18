Стало известно, в каком возрасте петербуржцы чаще всего умирали от COVID-19

Более 80 процентов петербуржцев, умерших от COVID-19, были старше 60 лет.

Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

По его словам, чаще всего от коронавируса умирали жители в возрасте от 80 до 84 лет. Доля смертности в этой возрастной категории составила 20,1 процента от общего числа зараженных.

Чиновник также отметил, что проживание в Северной столице большого числа представителей старшего поколения не могло не сказаться уровне смертности от коронавируса.

По последним данным, в Петербурге с начала пандемии зафиксировано 300 764 случаев коронавируса, при этом вылечились 188 303 пациента, число смертельных исходов достигло 8 902.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что почти в 50 самых обеспеченных странах граждане получили около 40 миллионов доз вакцины от коронавируса, тогда как в одной из беднейших стран прививки получили всего 25 человек. Глава организации отметил, что планы обеспечить людям из разных уголков земли равный доступ к препаратам находятся под угрозой.