ВОЗ предрекла «моральный кризис» из-за пандемии коронавируса

ВОЗ предрекла &#171;моральный кризис&#187; из-за пандемии коронавируса
По словам Гебрейесуса, ценой катастрофической моральной ошибки будут человеческие жизни. Фото: pixabay

Мир находится на грани моральной катастрофы, предупреждает глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, ценой катастрофической моральной ошибки будут человеческие жизни и сама возможность жить в самых бедных государствах мира. Глава ВОЗ заявил об этом на заседании Исполнительного комитета, передает организация в Twitter.

Он отметил, что почти в 50 самых обеспеченных странах граждане получили около 40 миллионов доз вакцины от коронавируса, тогда как в одной из беднейших стран прививки получили всего 25 человек. Глава организации отметил, что планы обеспечить людям из разных уголков земли равный доступ к препаратам находятся под угрозой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко объяснил, при каких условиях могут отменить масочный режим.

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