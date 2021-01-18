ВОЗ предрекла «моральный кризис» из-за пандемии коронавируса

Мир находится на грани моральной катастрофы, предупреждает глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, ценой катастрофической моральной ошибки будут человеческие жизни и сама возможность жить в самых бедных государствах мира. Глава ВОЗ заявил об этом на заседании Исполнительного комитета, передает организация в Twitter.

Он отметил, что почти в 50 самых обеспеченных странах граждане получили около 40 миллионов доз вакцины от коронавируса, тогда как в одной из беднейших стран прививки получили всего 25 человек. Глава организации отметил, что планы обеспечить людям из разных уголков земли равный доступ к препаратам находятся под угрозой.

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