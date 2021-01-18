В Эстонии два пожилых человека умерли после прививки от коронавируса

Два пожилых человека умерли в Эстонии после прививки от коронавируса. Кроме того, было получено 87 жалоб на побочные действия вакцины Pfizer/BioNtech после начала вакцинации 27 декабря.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу лекарственного департамента республики. Сообщается о двух случаях смерти вакцинированных пожилых людей (85 и 91 лет). При этом побочных эффектов у них не возникало. По оценке врачей, смертельные случаи не связаны с вакцинацией.

Также сообщается 87 случаев жалоб на побочные действия вакцины. В частности, называются такие симптомы, как чувство жара и потоотделение, дрожь, головокружение и т.д.

Напомним, с 27 декабря в Эстонии началась вакцинация от коронавируса. По данным на 17 января, ее прошли 18 275 человек, из них 66 уже получили вторую дозу вакцины.

По последним данным, в республике с начала пандемии зарегистрировано 37 344 случая коронавируса, выздоровело 26 669 пациентов, число смертельных исходов достигло 333.

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