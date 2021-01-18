Капризов стал первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан лучшим игроком первой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.
Хоккеист набрал четыре очка (1+3). Вторую строчку занял Трэвис Конечны из «Филадельфии». Он набрал пять баллов за результативность (2+3). Тройку лидеров замыкает Стивен Стэмкос из «Тампы» (2+3).
Капризов проводит первый сезон в НХЛ. В следующем матче «Миннесота» 19 января сыграет с «Анахаймом» .
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.