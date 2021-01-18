Капризов стал первой звездой недели в НХЛ

Капризов стал первой звездой недели в НХЛ
Кирилл Капризов. Фото: instagram.com/kirillkaprizov/

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан лучшим игроком первой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Хоккеист набрал четыре очка (1+3). Вторую строчку занял Трэвис Конечны из «Филадельфии». Он набрал пять баллов за результативность (2+3). Тройку лидеров замыкает Стивен Стэмкос из «Тампы» (2+3).

Капризов проводит первый сезон в НХЛ. В следующем матче «Миннесота» 19 января сыграет с «Анахаймом» .

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кирилл капризов нхл хоккей


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сутормин назвал главного конкурента «Зенита» в Российской Премьер-Лиге
ВОЗ раскритиковала бездействие Китая в первые дни возникновения COVID-19
«Зенит» интересуется хавбеком сборной Румынии
Капризов стал первой звездой недели в НХЛ
В Эстонии два пожилых человека умерли после прививки от коронавируса
МЧС: судьба двух человек остается неизвестной после схода лавины на Домбае
Минпросвещения: Более 97% учеников вернулись в школы России
Стало известно, в каком возрасте петербуржцы чаще всего умирали от COVID-19