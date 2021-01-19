Каждый второй житель Петербурга продолжал работать в новогодние праздники

После новогодних праздников специалисты сервиса по поиску работы hh.ru опросили работающих жителей Петербурга и выяснили, что они делали в выходные дни.

Всероссийский опрос показал, что самыми трудолюбивыми и теми, кто периодически бывал на работе в новогодние каникулы, оказались именно петербуржцы — 45% от всех опрошенных. В той же Москве в праздники трудились только 6%.

Так или иначе отрывались на рабочие вопросы в первую неделю января работники из сферы «Продажи» — 64% опрошенных, на втором месте представители сферы «Начало карьеры» — 52%. Реже всего в каникулы приходилось работать специалистам из сферы «Административный персонал».

Большинство петербуржцев (84%) решили, что не будут продлевать себе новогодние каникулы за счет отпусков и отгулов и вышли на работу тогда, когда требовал работодатель. Среди остальных продлить зимние праздники чаще всего решали представители высшего менеджмента, производственной и бухгалтерской сфер, а также IT.

Также стало известно, что каждый третий житель Северной столицы вернулся на работу после праздников с плохим настроением. Хуже всего настроение было у тех, кто работает в сфере «IT, телеком».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы рассказали, в каких сферах Covid-19 больше всего влияет на работу.