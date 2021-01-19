Расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову запросили 25 лет строгого режима

Расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову запросили 25 лет строгого режима
Обвинение запросило 25 лет колонии строгого режима для солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Обвинение запросило 25 лет колонии строгого режима для солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в убийстве сослуживцев.

Во втором восточном окружном военном суде в Чите начались выступления сторон в судебном процессе по делу Шамсутдинова. В конце 2020 года присяжные признали срочника виновным в убийстве и покушении на убийство, но при этом отметили, что он заслуживает снисхождения. Это говорит о том, что Шамсутдинову уже не могут дать пожизненный срок.

В октябре 2019 году Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время сдачи караула. Смертельные ранения получили восемь военнослужащих, еще двое были госпитализированы. Солдат объяснил свои действия дедовщиной и насилием в войсковой части. Он признал вину.

В марте 2020 года сослуживца Шамсутдинова — Рустама Мухатова — приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тыс. рублей. Мухатов признался, что заставлял срочников по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке. Кроме того, однажды он пнул обвиняемого, когда тот вышел покурить в неположенном месте.

Защита подсудимого утверждает, что срочника избивали, не давали спать и вымогали деньги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что присяжные признали рядового Шамсутдинова виновным по делу о расстреле сослуживцев.

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