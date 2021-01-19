В Петербурге силовики нагрянули с обысками в Единый центр документов

Сведений о задержаниях после обысков в Едином центре документов нет. Фото: pixabay

Сведений о задержаниях после обысков в Едином центре документов нет. Фото: pixabay

Во вторник утром, 19 января, петербургские правоохранители провели обыски в здании Единого центра документов, расположенном на улице Красного Текстильщика.

Как сообщает АБН, предположительно, силовики осматривали помещения миграционного отдела и службы подготовки документов. Люди в униформе с надписями ФСБ перекрыли проходы, а записанных на прием посетителей пустили только на порог.

При себе у правоохранителей были ломы и болгарки. Они прошлись по всему зданию. Сотрудников центра, которые принимают посетителей в окнах, рассадили в зале для посетителей. Обыск завершился около 11 часов 20 минут. В настоящее время Единый центр документов вернулся к работе в обычном режиме.

Есть информация, что обыски провели в рамках расследования дела о незаконной миграции. Сведений о задержанных нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в офисах крупного охранного холдинга Петербурга проходят обыски.