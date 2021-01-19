В поликлинике на Караваевской врача-педиатра били по голове, а затем распылили баллончик

Женщину госпитализировали с травмами и ожогом глаз.

В Невском районе 18 января произошло нападение на врача-педиатра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в детской поликлинике на Караваевской улице. По предварительным данным, на врача-педиатра напал 33-летний посетитель. Между ними произошел конфликт, который стал поводом для нанесения травм и распыления перцового баллончика. Потерпевшую госпитализировали, а подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Там в отношении него составили протокол о мелком хулиганстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Непонятно, что стало причиной инцидента и каково самочувствие пострадавшей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге силовики нагрянули с обысками в Единый центр документов. Предположительно, силовики осматривали помещения миграционного отдела и службы подготовки документов.