Суд отклонил иск Навального к Пескову о защите чести и достоинства

Алексей Навальный обратился в суд с иском к Пескову в ноябре 2020 года.. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Алексей Навальный обратился в суд с иском к Пескову в ноябре 2020 года.. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Пресненский суд Москвы отказался рассматривать иск о защите чести и достоинства оппозиционного политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

Пресс-секретарь столичного суда Лела Кокая сообщила «Интерфаксу», что исковое заявление не приняли в связи с тем, что при подаче иска были допущены процессуальные недостатки, которые не были исправлены.

Навальный подал иск в суд в ноябре 2020 года. Суд отложил исковое заявление, предоставив истцу время на исправление процессуальных нарушений.

По мнению Навального, 1 октября представитель Кремля распространил о нем сведения, не соответствующие действительности. Политик сослался на материал под названием «Песков заявил, что обвинение Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы».

Оппозиционер просил признать порочащими сведения, в которых говорилось, что «с больным работают специалисты ЦРУ», а также «Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами».

Навальный просил суд обязать Пескова опубликовать опровержение данных высказываний на сайте Кремля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков заверил, что Путин не боится Навального.