Генконсульство России в Нью-Йорке оставили без телефонной связи

Генконсульство России в Нью-Йорке оставили без телефонной связи
Для обращения граждан были доступны три номера. Фото: Pixabay

В генконсульстве России в Нью-Йорке заявили, что у них отключены телефонные линии и возникли проблемы с Интернетом.

Также сейчас недоступны другие линии представительства. Связаться с дипломатами можно только по электронной почте.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудников дипмиссии, сотрудники ведомства подчеркнули, что раньше такой ситуации никогда не возникало. Американская сторона ссылается на технические сложности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в посольстве США объяснили закрытие двух генконсульств в России.

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