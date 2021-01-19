У Гостиного двора задержали еще троих участников акции в защиту зеленых зон

Сегодня в Петербурге прошла акция в защиту зеленых зон. Некоторые ее участники оказались в автозаке.

Во вторник, 19 января, активисты выступили за внесение в ЗНОП около 70 территорий, которые могут застроить. Они вышли в преддверии второго чтения законопроекта о зеленых насаждениях, которое пройдет в Заксобрании.

Как рассказал координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански в своем Telegram-канале, вместе с ним в полицейской машине оказались бывший депутат МО Финляндский округ Светлана Уткина, муниципалы Дмитрий Прытков и Мария Воюцкая, а также член ТИК №13 Анна Шушпанова и активистка Наталья Баринова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании сторонников оппозиционера Алексея Навального у Гостиного двора. Там дежурили автозаки, машина скорой, автобус для задержанных и сотрудники полиции и Росгвардии.