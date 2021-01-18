Задержания сторонников Навального у Гостиного двора продолжаются: задержаны около 20 человек

Задержания сторонников Навального у Гостиного двора продолжаются: задержаны около 20 человек
Митинг в поддержку Навального у Гостиного двора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В понедельник, 18 января, на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального у Гостиного двора насчитывается около сотни петербуржцев.

Там же дежурят автозаки, машина скорой, автобус для задержанных и сотрудники полиции и Росгвардии. Некоторое время назад начались задержания — на данный момент увели уже почти двадцать человек. Активисты вышли на несанкционированный митинг, чтобы выразить свое несогласие с задержанием Алексея Навального.

Митинг в поддержку Навального у Гостиного двора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Митинг в поддержку Навального у Гостиного двора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Митинг в поддержку Навального у Гостиного двора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Митинг в поддержку Навального у Гостиного двора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Митинг в поддержку Навального у Гостиного двора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Митинг в поддержку Навального у Гостиного двора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Митинг в поддержку Навального у Гостиного двора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Митинг в поддержку Навального у Гостиного двора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Митинг в поддержку Навального у Гостиного двора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вчера политик вернулся в Россию из Германии, где несколько месяцев восстанавливался после отравления. За это время УФСИН объявила оппозиционера в розыск, поскольку до 30 декабря 2020 года он отбывал условный срок по делу «Ив Роше», но нарушал условия отбывания. Сегодня, как писала gazeta.spb.ru, в отделе полиции Химок состоялся выездной суд, где постановили заключить Навального под стражу на 30 суток.

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