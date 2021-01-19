Авария в Никольском лишила жителей ряда поселений Тосненского района холодной воды

В городе Никольское произошла очередная коммунальная авария. Жители ряда поселений Тосненского района Ленобласти остались без холодной воды.

Авария на «Водопроводной башне» произошла во вторник, 19 января. Водоснабжение было прекращено. На опубликованных кадрах видно, как из здания потоком вытекает вода, а внутри из трубы бьёт фонтан.

«Расход полетел такой, что насосы угробим, если не остановим станцию», — написали около 18 часов в соцсетях АО «ЛОКС», пообещав разрешить проблему за 2 часа.

В местной администрации сообщили, что как минимум до 20:00 холодное водоснабжение будет отключено в Никольском, поселке Ульяновка и частном секторе поселка Красный Бор. Позже добавили, что «ЛОКС» продлил ремонтные работы до 22:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 16 января в Никольском из-под земли забил фонтан высотой с пятиэтажку. В результате без воды остались около 50 домов и предприятий.