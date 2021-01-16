В Никольском ликвидировали коммунальную аварию: без воды оставались 50 зданий

На данный момент коммунальщики разобрались с последствиями инцидента.

В Тосненском районе сегодня, 16 января, произошла коммунальная авария. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на АО «ЛОКС». Все случилось в городе Никольское – там из-под земли забил фонтан высотой с пятиэтажку. В результате без воды остались около 50 домов и предприятий.

На место прибыли сотрудники аварийной службы, которые приступили к ликвидации инцидента. Он залатали прорыв и вернули воду в здания.

Пока что местные жители не сообщают, есть ли в домах дома или нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Бутлерова случился прорыв трубы: дорогу заливает водой. На данный момент точное место прорыва неизвестно. Кроме этого, неизвестен и масштаб аварии.