Петербуржцев предупредили о гололеде

Петербуржцев предупредили о гололеде
Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В среду, 20 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозам синоптиков, выпадет небольшой снег.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер будет дуть юго-западного и южного направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. В ночное время суток столбики термометров покажут -10… -12 градусов, днем немного потеплеет.

МЧС предупреждает водителей о гололедице на дорогах и просит сохранять бдительность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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