Нападающий «Вашингтона» Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне-2020/21

Нападающий «Вашингтона» Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне-2020/21
Евгений Кузнецов. Фото: instagram.com/kuzy092_fan

Сейчас идет матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз».

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне-2020/21.

Россиянин забросил шайбу в ворота «Питтсбург Пингвинз» на девятой минуте второго периода. В качестве ассистентов выступили нидерландец Даниэль Спронг и чех Якуб Врана.

В прошлом матче «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в серии буллитов — матч закончился со счетом 3:4.

Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан лучшим игроком первой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

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