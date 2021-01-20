США ввели санкции в отношении трубоукладчика «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Соединенные Штаты ввели санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве «Северного потока — 2», а также в отношении владельца судна, компании «КВТ-Рус». Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

В санкционный список попали еще шесть судов, в том числе два нефтяных танкера «Максим Горький» и «Сиерра», которые ходят под российским флагом.

Ограничения также коснулись ООО «Рустанкер», зарегистрированного на Кубани, и еще 14 компаний из Италии, Швейцарии, США, Венесуэлы, Великобритании и с Мальты.

Санкции распространились на три физлица (граждане Швейцарии, Италии и Венесуэлы).

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет 9,5 млрд. евро. В 2019 году проект был приостановлен из-за санкции США. По словам президента России, газопровод будет достроен, несмотря на ограничительные меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.