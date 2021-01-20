Водоканал: новогодние салаты чаще всего засоряют канализацию в Петербурге

Бытовой мусор, новогодние салаты и влажные салфетки чаще всего засоряют канализацию в Петербурге.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Чаще всего такие инциденты случались в Адмиралтейском, Василеостровском и Петродворцовом районах.

Более-менее ситуация выглядит в Красногвардейском и Невском районах – там лишь 13% и 11% всех засоров образовались из-за сброса мусора. Во Фрунзенском районе бытовой мусор стал причиной 6% засоров.

«Жителям центральных районов стоит с особым вниманием относиться к культуре водопотребления и следить за тем, что они выбрасывают в канализацию», — сообщили в пресс-службе Водоканала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожные предприятия Северной столицы собрали с улиц города 167 кубометров мусора после главного праздника зимы. В центре города собрали около 20 кубометров различного мусора. В основном, убирать город приходилось от петард и бутылок.