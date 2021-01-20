В Петербурге ожидаются морозная погода и немного солнца

В среду, 20 января, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптическую ситуацию в городе сформирует небольшой промежуточный гребень антициклона. По прогнозу синоптика, в начале дня местами еще пройдёт небольшой снег.

Столбики термометров покажут -5…-7 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне -4…-9 градусов. В течение дня немного похолодает. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.