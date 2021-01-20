Утренние пробки в Петербурге достигли пяти баллов

В Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Водители коротают время в пробках.

В среду, 20 января, движение транспортных средств затруднено на Октябрьской набережной, Красносельском шоссе, Витебском проспекте, набережной Обводного канала, улице Академика Лебедева, Литейном и Троицком мостах, Дальневосточном проспекте и ряде других улиц.

Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», автомобильные заторы образовались на проспекте Светлановский, Маршала Жукова и Непокоренных, а также а внутреннем кольце КАД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские автомобилисты проводят в 4-балльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты». По традиции, в утренний час пик водители стоят на выездах из пригородов, таких как Мурино, Металлострой, Кудрово, Красное Село, Янино-1.