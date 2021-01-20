Полиция задержала жителя Иннолово по подозрению в стрельбе у кафе в деревне Горбунки

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хулиганской стрельбе у кафе в деревне Горбунки. Им оказался житель деревни Иннолово.

Инцидент произошел рано утром 17 января. В полицию сообщили о стрельбе у кафе «Берлога» в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области.

По предварительной информации, в кафе произошел конфликт, в результате которого водитель Mazda произвел несколько выстрелов в сторону «ВАЗа». При этом 31-летний мужчина получил травмы, его увезли в больницу. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 3 декабря в полицию позвонил петербуржец и сообщил о стрельбе во дворе дома №17 по улице Ольги Берггольц. По его словам, из пистолета стрелял мужчина, который был в компании с неизвестным.