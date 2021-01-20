В Роспотребнадзоре россиян предупредили о нашествии тараканов

В Роспотребнадзоре россиян предупредили о нашествии тараканов
Россиян предупредили об активизации тараканов. Фото: pixabay

В скором времени жители России могут столкнуться с активизацией тараканов, заявила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Специалист пояснила, что периодическое нашествие тараканов связано является неотъемлемой частью цикла размножения этих насекомых.

По ее словам, которые приводит радио Sputnik, живущие в многоквартирных домах тараканы могут активизироваться уже в феврале, на который обычно приходится их массовое разведение. Рославцева отметила, что это будет первый пик, а второй ожидается летом.

Она порекомендовала заблаговременно перекрыть для тараканов основные пути — поставить сеточки на вентиляционных отверстиях на кухне и в ванной комнате.

Как отмечает специалист, у текущей популяции тараканов уже сформировалась устойчивость к основным инсектицидам, которые используют службы дезинфекции. Она порекомендовала использовать обычные пищевые приманки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили об аномальном изменении погоды.

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