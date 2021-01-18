Россиян предупредили об аномальном изменении погоды

Россиян предупредили об аномальном изменении погоды
Заснеженный Петербург. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в четверг, 21 января, в европейской части России ожидается аномально теплая погода.

По его прогнозам, аномалия продержится до субботы, 23 января.

Он отметил, что столь стремительное повышение температуры произойдет из-за перемещения воздушных масс с западной части Средиземноморья, над субтропическими участками Атлантического океана.

По словам синоптика, поступление тепла в Центральную Россию будет осуществляться через южные регионы Западной Европы, сообщает РИА «Новости».

Вильфанд отметил, что в четверг температура будет меняться на 12-13 градусов в течение всего дня. К вечеру 21 января температура воздуха ожидается на уровне -2 …-4 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне почувствуют резкие изменения в погодных условиях на следующей неделе. В европейской части страны сильные морозы сменяться на резкую оттепель. В начале недели россиян будут ждать резкие холода до -30 градусов и более, а затем такой мороз смениться на потепление до +4 градусов.

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