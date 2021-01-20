В МО «Смольнинское» задержали 13 депутатов, которые мешали досугу детей

Депутатов задержали, чтобы они не мешали детям. Фото: Baltphoto

Депутатов задержали, чтобы они не мешали детям. Фото: Baltphoto

Депутаты не понимают, какие именно к ним претензии. Тем временем их обвиняют в нарушении санитарных правил и норм.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 20 января, задержали 13 депутатов МО «Смольнинское». Они планировали провести заседание в здании муниципалитета, но не смогли туда попасть. Тогда депутаты собрались в коридоре здания, находящегося в задней стороне муниципалитета. Об этом сообщает АБН.

После этого на место вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые задержали депутатов. Они не понимают, по какой причине. Тем временем исполняющий обязанности МО «Смольнинское» Григорий Ранков рассказал, что депутаты собрались в помещении досугового муниципального центра «Зеленый слон», где занимаются дети.

Нахождение депутатов там было невозможным, это нарушало санитарные правила и нормы. Так как они не согласились покинуть здание самостоятельно, на место вызвали полицейских.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге чиновникам запретили осваивать бюджетные деньги в рамках «депутатских поправок».