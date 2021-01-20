В Петербурге чиновникам запретили осваивать бюджетные деньги в рамках «депутатских поправок»

Парламентарии не смогут теперь направлять бюджетные средства на избирательные кампании. Фото: pixabay

Парламентарии не смогут теперь направлять бюджетные средства на избирательные кампании. Фото: pixabay

В Петербурге наложен запрет на освоение средств в рамках так называемых «депутатских поправок».

Отныне администрации районов города не смогут осваивать выделенные средства. То же самое касается и городских комитетов.

По словам экспертов, такая мера усложнит ведение предвыборных кампаний депутатов, которые близки к спикеру петербургского ЗакСа Вячеславу Макарову. Из-за запретов теперь парламентарии не смогут направлять бюджетные средства на избирательные кампании.\

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские депутаты в среду, 25 ноября, приняли в третьем чтение изменения в бюджет Северной столицы на 2021-й год и плановый период 2022 и 2023 годов. Решение было принято в ходе очередного заседания Законодательного собрания.