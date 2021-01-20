Киркоров прокомментировал запрет на посещение Литвы

Киркоров прокомментировал запрет на посещение Литвы
Филипп Киркоров хочет отстоять свои права в суде. Фото: instagram.com/fkirkorov

Певец готов обжаловать такое решение в суде.

Певец Филипп Киркоров готов обжаловать в суде решение МИДа Литвы, согласно которому артисту запрещено въезжать на территорию страны в ближайшие пять лет. В качестве адвоката он нанял главу адвокатской конторы «Добровинский и партнёры» Александра Добровинского. Об этом сообщает РИА Новости.

Добровинский согласен с Киркоровым, который считает, что нельзя смешивать политику и культуру. Он готов отстаивать интересы звездного клиента в судах Европы.

Напоминаем, что Киркоров попал в список нежелательных лиц в Литве из-за неоднократного посещения Крыма. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такую причину откровенно глупой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Филиппу Киркорову подарили единственный в мире меховой рюкзак Louis Vuitton. Певец пришел в восторг, увидев этот презент, и не стал скрывать своих эмоций.

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