Моргенштерн хочет представлять Россию на «Евровидении»

Он заявил, что готов участвовать в конкурсе.

Рэпер Моргенштерн рассказал, что хочет представлять Россию на «Евровидении» в 2021 году. Своим желанием он поделился с подписчиками в Instagram-аккаунте.

Пока что непонятно, будет ли рассмотрена его кандидатура. Ожидается, что «Евровидение» состоится в привычном для зрителей формате, несмотря на пандемию коронавируса. В 2020 году конкурс пришлось отменить, так что группа Little Big не смогла побороться за первое место. Многие убеждены, что музыканты испробуют свои силы в этом году, а вот продюсер Иосиф Пригожин уверен, что нужно дать шанс другим исполнителям.

«У меня такое ощущение, что мы вцепились в одну группу. Как будто у нас больше нет артистов»,

— отметил Пригожин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка заняла 10-е место на конкурсе «Детское Евровидение». Победительницей песенного конкурса стала юная участница из Франции.