Таксист потребовал заплатить 17 тысяч за дорогу между зданиями Шереметьево

Таксист потребовал заплатить 17 тысяч за дорогу между зданиями Шереметьево
Таксист вернул часть суммы. Фото: svo.aero

Пассажирка отдала ему деньги, а затем отправилась в полицию.

Московский таксист заставил пассажирку заплатить 17 тысяч рублей за поездку. Ей нужно было доехать от терминала D до терминала B аэропорта Шереметьево. Сумма очень удивила путешественницу. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина расплатилась с водителем, но после этого обратилась в дежурную часть линейного управления МВД России в Шереметьево с жалобой. Сотрудники правоохранительных органов задержали таксиста, который заверил, что указанная сумма сложилась из официального тарифа. Он добавил, что женщина не стала спорить по поводу оплаты и почти сразу покинула машину. Несмотря на это, он вернул часть средств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге таксист высадил пассажирку, а потом догнал её и сорвал с шеи золотую цепочку.

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