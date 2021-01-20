Таксист потребовал заплатить 17 тысяч за дорогу между зданиями Шереметьево

Пассажирка отдала ему деньги, а затем отправилась в полицию.

Московский таксист заставил пассажирку заплатить 17 тысяч рублей за поездку. Ей нужно было доехать от терминала D до терминала B аэропорта Шереметьево. Сумма очень удивила путешественницу. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина расплатилась с водителем, но после этого обратилась в дежурную часть линейного управления МВД России в Шереметьево с жалобой. Сотрудники правоохранительных органов задержали таксиста, который заверил, что указанная сумма сложилась из официального тарифа. Он добавил, что женщина не стала спорить по поводу оплаты и почти сразу покинула машину. Несмотря на это, он вернул часть средств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге таксист высадил пассажирку, а потом догнал её и сорвал с шеи золотую цепочку.