В Петербурге задержали 13 муниципальных депутатов

В Северной столице 13 политиков доставили в полицейское отделение. Правоохранительные органы задержали депутатов муниципального совета округа Смольнинское за попытку провести заседание.

Об этом стало известно поздно вечером в среду, 20 января. О задержании сообщил депутат городского ЗакСа Борис Вишневский в эфире радио «Эхо Москвы».

«Я тоже еду туда, будем разбираться. Якобы они нарушили 121-е постановление городского правительства, которое предполагает запрет публичных мероприятий и массовых акций. Это бред, планировалось провести заседание муниципального совета», – заявил парламентарий.

По словам политика, задержанные являются оппозицией. Кроме этого, муниципальные депутаты находятся в конфликте с администрацией муниципалитета.

Позже стало известно, что чиновников не задержали, а доставили в полицию для разбирательств «в контексте возможного нарушения санитарно-эпидемиологических норм». Как сообщает «Интерфакс», в отдел доставили не 13, а 10 депутатов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Макаров на заседании ЗакСа сравнил приезд Навального с революцией 1917 года.