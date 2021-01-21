Ученые назвали признаки рака на ладонях

Первыми признаками смертельного заболевания могут быть рубцы и бугристость на ладонях. В 90% случаев подобные симптомы являются сигналом для проверки организма на злокачественные опухоли.

Как сообщает РИА Новости, данный недуг у людей проявляется крайне редко. Тем более, что врачам удается обнаружить рубцевания раньше постановления диагноза.

Таким образом, пигментация на рубцах может быть сигналом рака желудка или легких. Иногда данное изменение на ладонях может указывать на болезнь в голове или в мочеполовых путях.

Как утверждают эксперты, любые внешние изменения не стоит игнорировать. Стоит обратиться к врачу, если на теле проявилось что-то необычное.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Мясников назвал основную причину возникновения рака. Он считает, что в первую очередь на здоровье негативно влияет курение.