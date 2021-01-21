Более 3 тысяч петербуржцев заразились Covid-19 за сутки

Северная столица продолжает держаться на первых местах по суточному приросту в России. За минувшие сутки врачи выявили коронавирус у 3 тыс. 112 петербуржцев.

Об этом стало известно в четверг, 21 января. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Петербурге за весь период пандемии выявлено 310 тыс. 504 человека. Из них 197 тыс. 611 – уже выздоровели, а 9 тыс. 122, к сожалению, скончались.

Отметим, что накануне, Петербург обогнал Москву по количеству новых случаев за сутки. Однако сегодня все вернулось на прежние места, – столица России лидер по суточному приросту, – 3 тыс. 458 новых случаев.

Напомним, что всего в России установлено свыше 3,6 млн заболеваний инфекцией в 85 регионах страны. Более 3 млн человек смогли победить инфекцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно преимущество «Спутник V» перед другими вакцинами.