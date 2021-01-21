Из Петербурга в Бенин и Анголу отправят 81 тонну замороженной индейки

Из Петербурга в Бенин и Анголу отправят 81 тонну замороженной индейки
Грузы продолжили следование в адреса получателей. Фото: pixabay

В Северной столице сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям разрешили экспорт в Бенин и Анголу 81 тонны мяса индейки.

Документы на экспортные поставки трех партий замороженной индейки оформили в Большом порту города на Неве. Продукцию доставили в Петербург из предприятия Пензенской области, которое занимается выращиванием сельскохозяйственной птицы.

Две партии индейки направились в Бенин (страна в Западной Африке), а одна — в Анголу (государство Центральной Африки). При проведении ветеринарного контроля инспекторы Россельхознадзора успешно удостоверились в соответствии мяса ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в декабре на Долгоозерном рынке выявили больше сотни килограммов санкционных продуктов.

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Из Петербурга в Бенин и Анголу отправят 81 тонну замороженной индейки