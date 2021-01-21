Состояние Алисы Фрейндлих, борющейся с COVID-19, остается стабильно тяжелым

Прогнозов по выздоровлению врачи пока не дают, отмечая лишь положительную динамику. Фото: FACEBOOK/ Константин Богуславский

Прогнозов по выздоровлению врачи пока не дают, отмечая лишь положительную динамику. Фото: FACEBOOK/ Константин Богуславский

Врачи больницы №122 имени Соколова рассказали о текущем состоянии народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая с конца декабря находится в реанимации и борется с коронавирусом.

По словам медиков, состояние Алисы Бруновны по-прежнему оценивается как стабильное тяжелое. Актриса остается в палате интенсивной терапии реанимационного отделения, за её самочувствием постоянно наблюдают. К счастью, по результатам контрольной компьютерной томографии отмечается положительная динамика в верхних долях легких.

Напомним, что Фрейндлих госпитализировали 28 декабря с 80%-м поражением легких. За это время состояние артистки улучшилось, однако течение болезни усложняет тот факт, что 86-летняя актриса является курильщицей на протяжении многих лет. В больнице с коронавирусом немногим позже оказались и дочь и внучка Фрейндлих.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что советская кинозвезда пережила цитокиновый шторм — одно из самых опасных состояний при COVID-19, когда иммунитет не защищает организм, а атакует его. К счастью, приступ удалось вовремя купировать.