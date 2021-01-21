Дорожные службы готовятся к сильному снегопаду в Петербурге

Сегодня вечером и грядущей ночью в Северной столице прогнозируется неблагоприятная погодная обстановка с сильным снегопадом. Высота выпавших осадков достигнет 10-15 сантиметров.

Как сообщили в Смольном, губернатор города Александр Беглов поручил перевести в режим повышенной готовности Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, Комитет по благоустройству, Комитет по транспорту и Жилищный комитет. Это необходимо для предупреждения возможных ЧС и происшествий.

Горожан оповещают о сильном снегопаде через смс-рассылку и экраны в общественном транспорте.

Жителей и гостей Петербурга призывают быть осторожными и по возможности воздержаться от поездок по городу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что крыши домов Петербурга будут чаще убирать от снега. Усиление уборки кровель и тротуаров вводится скорее в качестве профилактической меры.