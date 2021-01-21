Синоптики обещают мокрый снег и дождь в Ленобласти 22 января

Потепление и осадки ожидаются в Ленинградской области в последний рабочий день недели, 22 января.
Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в 47 регионе установится облачная погода. Грядущей ночью пойдет сильный и мокрый снег.
Днем в большинстве районов Ленобласти пойдет снег, местами — мокрый, а также дождь. В некоторых районах прогнозируется туман. Кроме того, местных жителей предупреждают о гололедице и сложной обстановке на дорогах.
Ветер будет южным умеренным.
Ночью температура воздуха опустится до -5…-10 градусов, на востоке немного холоднее — до -16 градусов. Днем в регион придет потепление — будет от +2 до -3 градусов.
Атмосферное давление будет мало меняться.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожные службы готовятся к сильному снегопаду в Петербурге.