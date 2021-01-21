Синоптики обещают мокрый снег и дождь в Ленобласти 22 января

Днем в Ленобласти ожидается мокрый снег и плюсовая температура. Фото: pixabay

Днем в Ленобласти ожидается мокрый снег и плюсовая температура. Фото: pixabay

Потепление и осадки ожидаются в Ленинградской области в последний рабочий день недели, 22 января.

Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в 47 регионе установится облачная погода. Грядущей ночью пойдет сильный и мокрый снег.

Днем в большинстве районов Ленобласти пойдет снег, местами — мокрый, а также дождь. В некоторых районах прогнозируется туман. Кроме того, местных жителей предупреждают о гололедице и сложной обстановке на дорогах.

Ветер будет южным умеренным.

Ночью температура воздуха опустится до -5…-10 градусов, на востоке немного холоднее — до -16 градусов. Днем в регион придет потепление — будет от +2 до -3 градусов.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожные службы готовятся к сильному снегопаду в Петербурге.