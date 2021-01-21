Кокорин переходит в итальянский ФК «Фиорентина»

Нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин переезжает в Италию, где будет играть в команде ФК «Фиорентина».
Как сообщается на сайте «Спартака», руководство красно-белых достигло договоренность с итальянским клубом о переходе в «Фиорентину» форварда Кокорина.
В ближайшие дни Кокорин улетит в европейскую страну, где пройдет медицинское обследование. В случае успешного прохождения он подпишет с «Фиорентиной» контракт на три с половиной года.
«Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы!», — добавили в «Спартаке».
Добавим, что итальянский клуб предложил «Спартаку» за футболиста 4,5 миллиона евро. Кокорин играл за красно-белых с августа 2020 года.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кокорин назван приоритетной трансферной целью «Фиорентины».