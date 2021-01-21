Кокорин переходит в итальянский ФК «Фиорентина»

Кокорин переходит в итальянский ФК &#171;Фиорентина&#187;
Футболист Александр Кокорин переходит в "Фиорентину". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин переезжает в Италию, где будет играть в команде ФК «Фиорентина».

Как сообщается на сайте «Спартака», руководство красно-белых достигло договоренность с итальянским клубом о переходе в «Фиорентину» форварда Кокорина.

В ближайшие дни Кокорин улетит в европейскую страну, где пройдет медицинское обследование. В случае успешного прохождения он подпишет с «Фиорентиной» контракт на три с половиной года.

«Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы!», — добавили в «Спартаке».

Добавим, что итальянский клуб предложил «Спартаку» за футболиста 4,5 миллиона евро. Кокорин играл за красно-белых с августа 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кокорин назван приоритетной трансферной целью «Фиорентины».

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