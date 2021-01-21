Страны ЕС договорились о взаимном признании тестов на коронавирус

Если тесты неудачно выбирают антиген, то они могут заметить остаточные следы других инфекций. Фото: Pixabay

Если тесты неудачно выбирают антиген, то они могут заметить остаточные следы других инфекций. Фото: Pixabay

Страны ЕС договорились о взаимном признании тестов на COVID-19 для облегчения поездок внутри Евросоюза.

«Сегодня страны-члены в ходе письменной процедуры единогласно согласились с рекомендацией Совета, устанавливающей общую основу для использования антигенных экспресс-тестов и взаимного признания результатов тестов на COVID-19 на всей территории ЕС», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что взаимное признание должно касаться как традиционных ПЦР, так и экспресс-тестов. По последним данным, в мире зафиксировано 97 151 318 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 53 564 222 пациента, число смертельных случаев достигло 2 082 605.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что от коронавируса, по данным комитета по здравоохранению, привились почти 27,5 тыс. петербуржцев. Что касается симптомов, которые могут появляться после укола, серьезных случаев обращения за медицинской помощью на сегодняшний день, по словам Чхинджерии, не зарегистрировано.